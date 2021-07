L’administration Biden finalisera bientôt sa propre politique de sanctions contre Pyongyang et Téhéran

Photo : YONHAP News

L’administration américaine revoit en ce moment sa politique de sanctions exemplaires à l’encontre des pays qu’elle qualifie d’« hostiles », comme la Corée du Nord et l’Iran. C’est ce qu’a rapporté hier le Wall Street Journal.Selon le journal, l’équipe de Joe Biden la réexamine pour adopter une politique se démarquant de celle de Donald Trump, qui avait préféré imposer une pression tous azimuts via les mesures punitives et infliger à la fois des pertes économiques. Elle chercherait en même temps une action conjointe avec ses alliés au lieu de prendre des sanctions à elle seule.Ce changement semble s’appuyer sur un jugement selon lequel si les sanctions ont produit des effets à court terme, elles n’ont pu amener les pays hostiles à changer d’attitude.Le gouvernement de Biden aurait aussi étudié des mesures concrètes qu’il pourra lever à l’égard du régime de Kim Jong-un, à condition bien sûr que celui-ci s’engage à abandonner son arsenal nucléaire. Et il continuerait à le faire. Pourtant, il n’est pas certain que cette étude aboutisse à une levée, complète ou partielle, des sanctions à son encontre. A contrario, Washington envisage de durcir les sanctions pour corruption ou pour violation des droits humains.En outre, Pyongyang continue à faire la sourde oreille à la proposition de dialogue de l’administration du successeur de Trump. De fait, selon le porte-parole du département d’Etat américain Ned Price, son pays a clairement annoncé à l’Etat communiste qu’il était prêt à engager une diplomatie constructive avec bonne volonté et qu’il attendait sa réponse.Quoi qu’il en soit, le réexamen de la politique de sanctions de Washington pourra être finalisé cet été.C’est dans ce contexte que les représentants spéciaux américain et chinois pour la Corée du Nord se sont parlé au téléphone pour la première fois et ont échangé sur les questions liées à la péninsule.A ce propos, Ned Price a redit que Pékin avait lui aussi un rôle à jouer dans le dossier nord-coréen.