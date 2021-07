Les quinquagénaires sont les plus nombreux dans la population sud-coréenne

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud comptait 51,67 millions d’habitants au 30 juin dernier, soit une baisse de 33 505 par rapport à fin mars.D’après les statistiques du ministère de l'Intérieur, le chiffre poursuit sa régression depuis l’an dernier où le déclin démographique a été observé pour la première fois. Pourtant, le nombre de ménages s’est accru de 0,43 % pour atteindre 23,26 millions.Précisions : les citoyens, les quinquagénaires sont les plus nombreux avec 16,6 %, alors qu’ils représentaient la cinquième catégorie d’âge en 2008. Viennent ensuite les quadragénaires et les sexagénaires.Les trentenaires, qui occupaient le deuxième rang, sont relégués au quatrième, tandis que les 10 à 19 ans sont passés du quatrième au septième. Les moins de dix ans sont les moins nombreux actuellement.Les sud-Coréens ont en moyenne 43,4 ans, à savoir 6,4 ans de plus qu'il y a 13 ans. Les femmes (44,6 ans) sont 2,3 ans plus âgées que les hommes (42,3 ans).Dans l'agglomération de Séoul, l’âge moyen s’élève à 42,5 ans, contre 43,8 ans dans le reste du territoire. Sejong est la seule ville où l’âge moyen des riverains est en dessous de 40, avec 37,5 ans.Selon le ministère, les citoyens de plus de 50 ans devraient peser plus de la moitié de la population dans dix ans.