La Corée du Sud maintient un excédent courant pour le 13e mois de suite

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud conserve des comptes courants excédentaires pour le 13e mois consécutif. C’est ce que montrent les données sur le sujet, diffusées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK).En mai, ce surplus s’élevait à 10,7 milliards de dollars, un chiffre encore provisoire, soit 8,5 milliards de dollars de plus qu’un an plus tôt. Une performance qui se poursuit depuis 13 mois, tirée en mai par la croissance des exportations, notamment des véhicules et des produits pétroliers, de l’excédent commercial ainsi que des dividendes des succursales à l’étranger des entreprises sud-coréennes.En détail, la balance commerciale a dégagé un excédent de 6,3 milliards de dollars, contre seulement 2,6 milliards en mai 2020. Les exportations et les importations ont respectivement bondi de 49 % et 41 % en glissement annuel.En revanche, la balance des services a affiché un déficit de 560 millions de dollars. Le chiffre était de 650 millions de dollars il y a tout juste un an. Un déficit donc réduit grâce à la hausse du SCFI, une mesure du niveau des frais de transport maritime, qui a grimpé de 284 % sur un an.Quant à la balance des revenus obtenus par les sud-Coréens hors des frontières et de ceux encaissés par les étrangers dans le pays, elle est redevenue excédentaire de 5,4 milliards de dollars, portée par l’augmentation des dividendes des entités à l’étranger des groupes d’affaires sud-coréens.S’agissant des investissements directs, ceux des sud-Coréens dans les pays étrangers ont grimpé de 3,4 milliards de dollars, et les placements de capitaux étrangers en Corée du Sud de 840 millions de dollars.