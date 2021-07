L’exposition « Corée : Cubiquement imaginé » s'ouvre à l’Unesco

Photo : YONHAP News

L’exposition immersive de réalité virtuelle « Corée : Cubiquement imaginé » a ouvert ses portes, hier, au siège de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture à Paris. L'Unesco l’a organisée conjointement avec le ministère sud-coréen de la Culture et l’Agence coréenne des contenus créatifs (KOCCA).L’événement permet de découvrir notamment le concert « MAP OF THE SOUL ON:E » du boys band sud-coréen BTS sur les trois côtés d’un espace cubique en LED. Les spectateurs peuvent y assister de façon plus immersive en portant un casque de réalité virtuelle (VR).D’un autre côté, un contenu de VR qui réinterprète le long métrage « Parasite » de Bong Joon-ho offre une sensation unique en plongeant les visiteurs sur les lieux de tournage du film.L’exposition propose également diverses œuvres, dont « Cortège royal avec le peuple » du Musée national de Corée et « Morse ㅋung ㅋung » de Tacit Group.Cette manifestation a pour but de célébrer l’« Année internationale de l’économie créative au service du développement durable », et de partager avec les citoyens du monde l’imagination du pays du Matin clair sur l’avenir après le COVID-19.L’événement se poursuit jusqu’au 16 juillet prochain, avant d’être mise en ligne sur le site : www.cubicallyimagined.kr. Et à compter du 21 juillet, le Centre culturel coréen à Paris prendra le relais pour exposer certains de ces contenus.