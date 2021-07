COVID-19 : explosion des contaminations avec plus de 1 200 nouveaux cas

Photo : YONHAP News

L'inquiétude grandit en Corée du Sud, où le nombre de nouveaux cas de COVID-19 repart sérieusement à la hausse, notamment dans la région de Séoul et chez les jeunes.Les chiffres du jour sont alarmants. En l’espace de 24 heures, un total de 1 212 contaminations supplémentaires ont été répertoriées: 1 168 d’origine locale et 44 importées. Il s’agit du deuxième plus important niveau depuis l’apparition de l’épidémie dans le pays, en janvier 2020.Plus de 80 % des nouvelles infections domestiques se sont concentrées sur la région de la capitale, à savoir à Séoul, dans la province de Gyeonggi et à Incheon.La quatrième vague serait en train de commencer. Le gouvernement est alors obligé de resserrer la vis. Effectivement, il a décidé de prolonger d’encore une semaine l’application du niveau actuel de distanciation sociale dans la région métropolitaine, contrairement à ce qui était initialement attendu. La jauge de quatre personnes dans des rassemblements privés et l’obligation de fermeture à 22h pour les restaurants, les cafés et les bars, entre autres, sont donc maintenues. Si la situation se détériore, le lancement du niveau 4, le plus élevé du nouveau barème de restrictions, pourra être envisagé.L’exécutif veut aussi renforcer les campagnes de dépistage. Pour cela, des équipes dédiées effectueront un déplacement dans les entreprises comptant plus de 50 salariés pour y pratiquer les tests. De même, des centres de dépistage sous des tentes seront aménagés dans les quartiers fréquentés par les jeunes. Les opérations vont être multipliées aussi dans les établissements jugés à haut risque.Tous les établissements à haute fréquentation devront suspendre leurs activités pendant dix jours en cas de violation, ne serait-ce qu’une seule fois, des restrictions sanitaires, et ce dès demain.Et à partir d’aujourd’hui, la consommation d’alcool est interdite après 22h dans les parcs du fleuve Han qui traverse Séoul.