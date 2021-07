Cheongwadae : le voyage de Moon Jae-in à Tokyo dépendra de la réponse du Japon

Photo : YONHAP News

Le bras de fer se poursuit entre Séoul et Tokyo autour d’un éventuel sommet entre leurs dirigeants à l’occasion des JO qui vont s'ouvrir dans la capitale nippone.Le président sud-coréen Moon Jae-in envisage d’assister à la cérémonie d’ouverture de cette grand-messe sportive si le Japon est d’accord pour tenir un entretien en tête-à-tête avec son Premier ministre Yoshihide Suga. Un projet visant à tenter de réchauffer les relations entre les deux pays. Cela dit, il semblerait que le gouvernement nippon n’ait pas encore donné sa réponse.A ce propos, le premier secrétaire de la Maison bleue à la communication avec les citoyens a martelé que Séoul resterait ouvert jusqu’au bout à la possibilité d'une entrevue, souhaitant que l’Archipel fasse de même. Park Soo-hyun a tenu ces propos aujourd’hui devant le micro d’une radio sud-coréenne.Interrogé alors sur la question de savoir si le Japon n’a adressé aucun message en ce sens jusqu’à présent, le conseiller présidentiel s’est montré pour le moins ambigu. De fait, il a répondu « ne pas pouvoir confirmer une telle information ».Les médias japonais continuent de publier des nouvelles relatives à l’éventuel déplacement du dirigeant sud-coréen à Tokyo. A ce sujet aussi, Park les a appelés à faire preuve de dignité à l’égard de leur pays voisin et à ne pas donner d’informations non confirmées.