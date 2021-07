Coup d’envoi du 74e Festival de Cannes

Photo : YONHAP News

« Depuis que le train circule dans le film des frères Lumières, le cinéma ne s’est jamais arrêté sur la planète sur plusieurs siècles ». C'est avec ces mots que le réalisateur Bong Joon-ho a déclaré, hier, l’ouverture du 74e Festival de Cannes.Le cinéaste sud-coréen a remporté en 2019 la plus haute récompense de l’événement, à savoir la Palme d’or, avec son long métrage « Parasite ».Le héros du film, Song Kang-ho, qui fait partie du jury de la compétition, a lui aussi livré ses impressions lors de la cérémonie d’inauguration. L’acteur de 54 ans s'est dit heureux et honoré de se retrouver au festival comme un miracle, alors qu'il craignait une nouvelle annulation cette année vu l’ampleur de la pandémie.L’événement cinématographique ne s’est pas déroulé en 2020 sur fond d’épidémie de COVID-19. Cette année, il a pu ouvrir ses portes après un report de deux mois.Parmi les films en compétition, on retrouve notamment « Annette » de Léos Carax, et « Flag Day » dans lequel le réalisateur Sean Penn interprète aussi le rôle du héros.Le film sud-coréen « Emergency Declaration » de Han Jae-rim a été invité dans la catégorie des œuvres présentées hors-compétition. Et le 26e long métrage du réalisateur Hong Sang-soo, « In Front of Your Face », sera diffusé dans « Cannes Première », une sélection nouvellement créée cette année.Lors de la cérémonie de clôture, Lee Byung-hun décernera un prix pour la première fois pour un acteur sud-coréen.Par ailleurs, les inquiétudes subsistent autour de la propagation du virus, alors que bon nombre de festivaliers ne portent pas de masque et ne respectent pas les mesures de distanciation sociale. L'événement se poursuit jusqu’au 17 juillet prochain.