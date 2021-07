Photo : YONHAP News

Le président Moon Jae-in doit s’entretenir cet après-midi par liaison vidéo avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. Avec au menu des discussions : les relations bilatérales entre leurs pays et les dossiers internationaux.Ce sommet, le premier en trois ans, a lieu sur proposition des Pays-Bas à l’occasion du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre Séoul et Amsterdam.Les Pays-Bas sont le deuxième plus grand partenaire commercial du Vieux continent pour la Corée du Sud. Selon la Cheongwadae, la nécessité de coopérer avec eux s’accroît dans l’industrie de demain comme les semi-conducteurs et les nouvelles énergies renouvelables.Le pays d’Europe avait envoyé quelque 5 000 soldats sous le drapeau des Nations unies pour soutenir le Sud durant la guerre de Corée.