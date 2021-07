Photo : YONHAP News

Alors que la pluie continue à tomber dans la moitié sud du pays, le front pluvieux se dirige peu à peu vers le nord. Jusqu'à 150 mm de précipitations sont attendus jusqu'à demain dans les provinces centrales de Chungcheong.Quand à la région métropolitaine, elle connaîtra des pluies intermittentes dès cette nuit et jusqu'à vendredi matin. Météo-Corée annonce entre 20 et 60 mm de précipitations à Séoul et dans le nord-est du pays.Les températures se maintiennent cet après-midi dans une fourchette de 27°C à 30°C.