Moon Jae-in et Mark Rutte conviennent d’élargir la coopération en matière d’industrie de pointe

Le président de la République, Moon Jae-in, s’est entretenu, hier par liaison vidéo, avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, à l’occasion du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre leurs pays.Les deux dirigeants ont en premier lieu salué la progression, en 2020, de plus de 20 % des échanges commerciaux bilatéraux, par rapport à l’année précédente, pour atteindre 10,2 milliards de dollars, et ce en dépit de la pandémie de COVID-19. Dans la foulée, ils sont convenus de les élargir davantage, sans oublier les investissements réciproques.Le chef de la Maison bleue a évoqué le fait que les Pays-Bas sont le premier investisseur européen dans le pays du Matin clair et troisième destination d’investissements sud-coréens du Vieux continent. Et d’ajouter que les deux Etats « explorent » ensemble les industries de pointe, notamment les semi-conducteurs et les nouvelles énergies renouvelables.Les deux hommes ont alors indiqué que la Corée du Sud était forte dans les semi-conducteurs et le pays d’Europe de l’Ouest dans les équipements servant à les fabriquer, avant d’acter leur volonté de consolider la coopération en matière d’approvisionnement de ces précieuses puces.Sachez que les Pays-Bas occupent la troisième place du marché mondial du secteur et leur géant ASML, le seul fournisseur mondial d'équipements de lithographie EUV, réalise 30 % de son chiffre d’affaires auprès des entreprises sud-coréennes.Moon et Rutte se sont également mis d’accord pour renforcer la coopération, non seulement dans l’économie numérique, mais aussi en matière d’économie verte et bas carbone ou encore de secteur de l’innovation.Dans un communiqué de presse conjoint publié à l’issue de leur conversation, les deux leaders ont affirmé que Séoul et Amsterdam mettraient en valeur leurs atouts respectifs afin de jouer avec succès leur rôle pilote dans la quatrième révolution industrielle.Dans le même temps, ils ont constaté leur convergence de vues sur l’importance d’un accès universel, équitable et rapide aux vaccins anti-COVID.Le locataire de la Cheongwadae en a profité pour réaffirmer que son pays poursuivrait des efforts pour dénucléariser la péninsule de manière complète et pour y instaurer la paix. Et le chef du gouvernement néerlandais y a assuré son soutien.