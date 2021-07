L’« exode de Séoul » s’intensifie suite à la flambée des prix immobiliers

Photo : YONHAP News

Alors que les prix et les loyers des logements ne cessent de grimper à Séoul, de plus en plus d’individus quittent la capitale pour s’installer dans la province de Gyeonggi ou à Incheon, situés à proximité.D’après les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), le nombre de personnes ayant délaissé Séoul était supérieur de 44 118 à celui des arrivées entre janvier et mai de cette année. Si un tel rythme se poursuit, le solde devrait atteindre 100 000 cette année.L’exode avait chuté de 112 230 en 2018 à 49 588 en 2019, avant de rebondir l’an dernier à 64 850.D’après un professeur de l’Institut de développement de Corée (KDI), la plupart de ceux qui ont quitté la capitale déménagent dans la région métropolitaine près de leur lieu de travail. Le problème de logement est pour l’essentiel à l’origine de de ce mouvement de population.En effet, d’après la plateforme en ligne spécialisée dans l’immobilier KB Liiv On, le prix moyen d’un appartement à Séoul a bondi de 19,48 % en juin sur un an, en enregistrant 1,14 milliard de wons, soit environ 847 000 euros, et celui d’une maison particulière de 7,46 % à 930 millions de wons, l’équivalent de 689 000 euros.