COVID-19 : record de nouveaux cas depuis l’apparition de l'épidémie

Photo : YONHAP News

La quatrième vague du COVID-19 semble bel et bien déclenchée en Corée du Sud. Ces dernières 24 heures, le nombre de patients supplémentaires a fait état de son plus haut niveau depuis le début de la pandémie en s’élevant à 1 275, soit 35 de plus que le précédent record enregistré le 25 décembre 2020. 80 % d’entre eux ont été recensés dans la région métropolitaine : 546 à Séoul et 387 dans la province de Gyeonggi.Et un nouveau foyer d’infection a été identifié, hier, dans l’armée, à la caserne d’entraînement de l’armée de terre de Nonsan, dans la province de Chungcheong du Sud. Selon le ministère de la Défense, le nombre de cas positifs a atteint 61 depuis la détection, mercredi, d’un soldat contaminé. Actuellement, un total de 82 militaires infectés sont sous traitement.Par ailleurs, le taux de détection du variant Delta s’est élevé à 23,6 % chez les individus ayant contracté le virus ces huit derniers jours. Ce taux était de 50,1 % pour les quatre principaux variants. Le variant Alpha est arrivé en tête avec 25,9 %.Face à cette recrudescence préoccupante, le gouvernement a prolongé d’une semaine le niveau actuel de distanciation sociale dans la région jusqu’au 14 juillet. Il a également adopté de nouveaux dispositifs pour inciter la population à faire tester une personne par foyer et à éviter d’organiser des rassemblements privés ou des événements collectifs dans les lieux de travail. Augmenter la part de télétravail et réduire la circulation des transports publics après 22h sont aussi très recommandés.Dans ce contexte, le Premier ministre a avancé la possibilité de relever, au plus tôt dès ce week-end, le niveau de distanciation sociale à 4, soit le plus élevé. Kim Bu-gyeom a néanmoins indiqué que l’exécutif maintiendrait l’exemption du confinement auprès des individus ayant été complètement vaccinés à l’étranger à leur arrivée dans le pays.