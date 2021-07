COVID-19 : la Cheongwadae reconnaît avoir réagi tardivement à la recrudescence de la pandémie

Photo : YONHAP News

Le conseiller présidentiel aux affaires civiles a admis, « humblement », la critique émise contre la Cheongwadae selon laquelle une réaction trop tardive a attisé la résurgence du COVID-19 dans Séoul et sa couronne.Rhee Cheol-hee en a fait part aujourd’hui sur l’antenne de BBS Radio. Selon lui, ce phénomène est dû aux efforts du gouvernement pour alléger les souffrances de ceux en difficulté et la fatigue accumulée des citoyens tout en espérant que l’économie nationale reprenne du poil de la bête. Dans la foulée, il a invité la population à s’acquitter pleinement de nouvelles restrictions, la situation actuelle étant le dernier moment crucial avant de parvenir à l’immunité collective.Enfin, concernant un éventuel déplacement du président Moon Jae-in au Japon à l’occasion des Jeux Olympiques de Tokyo, l'officiel a répondu que le chef de l’Etat ne pourrait l’effectuer sans la garantie de résultats concluants, et que son administration planchait sur cette possibilité.