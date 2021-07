Le « musée Lee Kun-hee » sortira de terre à Séoul

Photo : YONHAP News

La décision a finalement été rendue sur la ville qui accueillera le « musée Lee Kun-hee », du nom de feu le patriarche de l’empire Samsung. Ce sera Séoul.L’annonce du ministère de la Culture a suscité une immense déception et une indignation parmi les collectivités locales qui s’étaient livrées à une concurrence féroce pour héberger le futur établissement où seront exposées les collections d’œuvres d’art que la famille du défunt a léguées à l’Etat.Le ministère a rendu publics hier deux sites candidats au cœur de la capitale. Le premier, dans l’arrondissement de Jongno, est situé à proximité de l’immeuble séoulien du Musée national d'art moderne et contemporain (MMCA). La ville de Séoul poursuit en ce moment les procédures nécessaires pour acheter le terrain détenu par une entreprise.Quant au second, dans l’arrondissement de Yongsan, il est la propriété de l’Etat et se trouve juste à côté du Musée national de Corée (NMK).Le ministre de la Culture Hwang Hee a reconnu que les musées sud-coréens avaient encore moins bonne réputation que les établissements étrangers de renom parmi les touristes qui viennent découvrir le pays du Matin clair.Une fois construit, le musée Lee Kun-hee présentera quelque 23 000 œuvres de l’impressionnante collection : 21 000 objets d’art ancien dont des céladons datant de dynastie Goryeo ainsi que 1 400 pièces d’art moderne et contemporain. Elles serviront également à la recherche et à l’éducation.Kim Yong-na, la présidente du comité chargé de valoriser la collection de l’ex-première fortune du pays, a salué le choix du gouvernement. Selon elle, il vaut mieux exposer cette collection en un lieu unique pour faire revivre l’esprit du donateur et promouvoir la culture du don.Afin d’inviter aussi les habitants des autres régions à contempler les œuvres qui comprennent notamment des tableaux de Lee Jung-seob, Picasso ou Gauguin, le ministère entend organiser des expositions tournantes.A ce propos, son patron a précisé que le projet serait mené dès le second semestre 2022, au moins trois fois par an.Pourtant, les collectivités locales qui avaient souhaité accueillir le futur musée, notamment la ville de Daegu et la province de Gyeongsang du Sud, ne décolèrent pas. Elles dénoncent une décision prise sans considération d’une décentralisation culturelle équilibrée et sont allées jusqu’à réclamer son retrait pur et simple.