COVID-19 : le gouvernement examine la possibilité de proclamer l’alerte maximale à Séoul

Photo : YONHAP News

Ce jeudi, à 0h, le bilan des nouveaux cas du COVID-19 a atteint 1 275 : 1 227 locales et 48 importées. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis le début de la pandémie en Corée du Sud. Et rien qu’à Séoul, 546 contaminations supplémentaires ont été répertoriées.Parmi les foyers d’infection majeurs, 22 patients additionnels sont liés au grand magasin Hyundai situé dans l’arrondissement de Gangnam, sept à un karaoké de l’arrondissement de Seongdong, six à un restaurant de Yeongdeungpo et cinq à un institut privé de Seongdong.En particulier, une enquête épidémiologique est en cours concernant le cas du restaurant, qui n’aurait pas installé de paroi et où le taux de concentration de clients aurait été trop élevé.Dans ce contexte, la situation dans la capitale correspond désormais aux conditions d’application du niveau 4 de distanciation sociale, soit le plus élevé selon le nouveau barème. Le gouvernement examine la possibilité de le proclamer uniquement à Séoul.Le cas échéant, seules deux personnes pourront se réunir en privé après 18h, les lieux de vie nocturne tels que les boîtes de nuit seront fermés, tous les rassemblements et les évènements seront totalement interdits, et les mariages et funérailles ne seront ouverts qu’aux seuls membres de la famille.D’autre part, le nombre de primo-vaccinés a augmenté hier de 35 000, ce qui porte le total à environ 15 470 000 personnes. Et 10,8 % de la population a reçu toutes les doses nécessaires, soit quelque 5 550 000 personnes.