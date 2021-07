JO de Tokyo : la cérémonie de lancement de l’équipe sud-coréenne se déroule à Séoul

Photo : YONHAP News

A 15 jours de l’inauguration des Jeux Olympiques de Tokyo, la cérémonie de lancement de l’équipe nationale a eu lieu cet après-midi au Parc olympique au sud de Séoul.A cet événement diffusé en direct sur les trois principales chaînes de télévision du pays, ont participé le Premier ministre Kim Boo-kyum, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Hwang Hee, le président du Comité sportif et olympique sud-coréen (KSOC) Lee Kee-heung, et les représentants des athlètes et des entraîneurs. La cérémonie a été organisée dans le strict respect des mesures préventives telles que la réduction du nombre des participants.Les JO d’été de Tokyo, qui se dérouleront entre le 23 juillet et le 8 août, verront 15 000 sportifs de 205 pays concourir pour remporter 339 médailles d’or mises en jeu dans 33 sports officiels. Le pays du Matin clair envoie 232 athlètes et 122 officiels dans 29 disciplines. Tout au long de l’événement sportif, son équipe restera en étroite concertation avec les ministères concernés pour protéger ses sportifs contre le COVID-19.