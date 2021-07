Séoul exprime ses condoléances suite au décès du président haïtien

Photo : YONHAP News

Au lendemain de l’assassinat du président d’Haïti, Jovenel Moïse, survenu dans sa résidence, Séoul a exprimé ses condoléances auprès de la famille endeuillée et du peuple haïtien.Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères en a fait part, cet après-midi, au cours d’un briefing régulier, en souhaitant que les citoyens d’Haïti s’unissent pour retrouver une stabilité politique et sociale malgré cette tragédie. Et de souligner que Séoul continue de coopérer avec Port-au-Prince et la communauté internationale pour rétablir la stabilité dans ce pays d’Amérique latine.Actuellement, quelque 150 ressortissants sud-coréens y résideraient, notamment ceux travaillant dans le secteur de la couture. D’après le diplomate sud-coréen, aucun cas de préjudice n’a été signalé jusqu’à présent, mais le gouvernement suivra de près l’évolution de la situation sur place afin d’assurer leur sécurité.