Photo : YONHAP News

La pluie marque une courte pause, ce jeudi, hormis quelques averses très localisées et sporadiques. Elle laisse place à une vague de chaleur avec toujours un fort taux d'humidité.Cet après-midi, le mercure a dépassé les 30°C dans la majeure partie du pays, avec jusqu'à 32°C à Chuncheon, à l'est de Séoul.Prochain épisode pluvieux : demain après-midi, principalement dans l'est de la péninsule, et samedi sur l'ensemble du territoire.