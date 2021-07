COVID-19 : l’alerte maximale proclamée à Séoul et sa couronne durant deux semaines

Photo : YONHAP News

Suite à une recrudescente très préoccupante du COVID-19, le gouvernement a décidé de relever le niveau de distanciation sociale à 4, le plus élevé selon le nouveau schéma, dans la région métropolitaine de Séoul à partir de lundi prochain, et ce durant deux semaines.C’est ce qu’a annoncé ce matin le Premier ministre lors d’une réunion du centre de gestion d’urgence. Kim Bu-gyeom a appelé les citoyens à annuler dès aujourd’hui tous les rassemblements privés.Le chef du gouvernement a précisé quelques mesures supplémentaires. Il s’agit de fermer les lieux de vie nocturne tels que les boîtes de nuit et de suspendre les mesures d’assouplissement accordées à ceux qui sont totalement vaccinés.Dans le nouveau barème, le niveau 4 correspond à « une grande vague de contamination » qui nécessite l’alerte maximale. Il autorise les rassemblements privés de quatre personnes au maximum jusqu’à 18h, et ceux seulement de deux personnes après 18h.Par ailleurs, à ce dernier stade, tous les événements et les manifestations, sauf celles à une seule personne, sont prohibés, alors que les mariages et funérailles ne sont ouverts qu’aux seuls membres de la famille.Les établissements à haute fréquentation dont les restaurants et cafés pourront rester ouverts jusqu’à 22h. Les lieux de culte religieux devront, eux, organiser leurs offices en distanciel, tandis que les matchs sportifs se dérouleront sans public.Selon le Premier ministre, comme le nombre de nouveaux cas positifs au coronavirus ne cesse de renouveler son record de cette année, le pays se retrouve au moment le plus critique dans sa lutte sanitaire. Force est donc de prendre une décision audacieuse et de mettre rapidement en pratique les mesures qui s’imposent. Le relèvement du niveau à 4 traduit la détermination gouvernementale à ne plus reculer face à l’épidémie.En tant que chef de la cellule de crise, Kim Bu-gyeom a exprimé ses regrets de devoir soumettre encore la population aux nouvelles restrictions. Du coup, il a promis aux petits commerçants et aux industriels de leur apporter un soutien financier conformément à la loi même si cela ne suffira pas à compenser le manque à gagner.Le Premier ministre a appelé les jeunes à mettre entre parenthèses les activités non indispensables de leur vie quotidienne, bien qu’il comprenne leur frustration. Et il a exhorté les citoyens à se soumettre activement à un test de dépistage même s’ils n’ont pas de symptômes de l’épidémie.