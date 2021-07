Fukushima : l’AIEA inclut un expert sud-coréen dans son groupe d’inspection du rejet des eaux contaminées

Photo : YONHAP News

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a finalisé, hier, la composition d’une équipe internationale d’experts chargée d’inspecter l’opération controversée du Japon, qui prévoit de rejeter en mer les eaux contaminées de sa centrale nucléaire accidentée de Fukushima.Un sud-Coréen fait partie des 11 spécialistes de ce groupe. Selon Séoul, sa participation fournira un dispositif de sécurité minimal au pays du Matin clair pour assurer la sécurité de sa population.C’est ce que révèle un communiqué de presse conjoint publié aujourd’hui par le Bureau de la coordination politique, sous l'autorité du Premier ministre, le ministère des Affaires étrangères et la Commission sur la sûreté et la sécurité nucléaires (NSSC).L’homme de la situation s’appelle Kim Hong-suk, un grand spécialiste dans l’analyse et l’évaluation des substances radioactives. Il est à la fois chercheur à l’Institut coréen de sûreté nucléaire (KINS) et professeur à l’Institut coréen des sciences et technologies avancées (KAIST). Par ailleurs, il représente la Corée du Sud au sein du Comité scientifique des Nations unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR).Le gouvernement s’engage désormais à déployer tous ses efforts afin de faire prouver objectivement et effectivement toute la procédure de déversement des eaux contaminés à travers l’équipe d’experts de l’agence de Vienne.Dans la foulée, l’exécutif envisage de renforcer ses mesures de surveillance maritime et de contrôle des produits halieutiques. Par exemple, il s’agit d’augmenter le nombre des points de prélèvement à 71 sites, contre 54 actuellement, et de relever le nombre des analyses pour le césium à 12 fois par an contre quatre, et celui pour le tritium à quatre fois par an contre une seule.Pour rappel, le gouvernement japonais a officialisé, en avril dernier, son intention de déverser dans l’océan l’eau contaminée de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Ce qui a provoqué un tollé général, non seulement en Corée du Sud mais aussi dans d’autres pays voisins. Depuis, Séoul n’a cessé de contester l’initiative de Tokyo et de demander à l’AIEA de mener une expertise internationale.