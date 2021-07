Washington dénonce le piratage nord-coréen comme une cybermenace sérieuse

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a qualifié le piratage informatique nord-coréen de cybermenace importante contre laquelle la communauté internationale doit coopérer activement.Ces propos ont été tenus jeudi par son porte-parole Ned Price lorsqu’il a été interrogé sur la dernière opération malveillante que la Corée du Nord est soupçonnée d’avoir orchestré contre un organisme sud-coréen spécialisé dans la recherche nucléaire.Pour rappel, à Séoul, le Service national du renseignement (NIS) a rapporté, un peu plus tôt le même jour, à la commission compétente de l’Assemblée nationale que l’Institut de recherche de l’énergie atomique de Corée (KAERI) aurait été exposé à une cyberattaque présumée de Pyongyang pendant 12 jours au premier semestre. Le KAERI a fait savoir que l’ampleur d’éventuels dégâts n’avait pas été encore établie jusqu’à présent.Ned Price a affirmé que les cyber-activités malveillantes du royaume ermite menaçaient les Etats-Unis, leurs alliés, leurs partenaires ainsi que le reste du monde. Et d’ajouter qu’elles représentent une menace sérieuse contre les établissements financiers.L’officiel américain a souligné qu’il est vital pour la communauté internationale, les défenseurs des réseaux et le grand public de ne jamais relâcher la vigilance et de coopérer ensemble afin d’alléger la cybermenace du pays communiste.