Séoul s’engage à fournir de l’aide pour la numérisation du gouvernement cambodgien

Photo : YONHAP News

Séoul et Phnom Penh ont signé, hier, un MOU pour la création du « Centre de coopération pour le gouvernement numérique entre la Corée du Sud et le Cambodge ».La Corée du Sud s’engage ainsi à fournir son aide et son expérience sur la planification et la gestion de l’e-gouvernement du Cambodge. Avant cela, les deux pays étaient convenus d’élargir leur coopération dans ce domaine en marge du Sommet spécial entre la Corée du Sud et l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) tenu en 2019. Et sur la demande du gouvernement cambodgien, les deux Etats ont ensuite élaboré ensemble le « Plan global pour le gouvernement numérique du Cambodge ».Le mémorandum d’entente a été conclu afin de soutenir la mise en œuvre des 26 projets provenant de ce plan. La Corée du Sud commencera par envoyer, d’ici 2023, ses experts en la matière au centre de coopération qui sera installé au siège du ministère cambodgien de la Poste et de la Communication.