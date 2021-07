Echange téléphonique entre les négociateurs nucléaires sud-coréen et américain

Photo : YONHAP News

Le représentant nucléaire sud-coréen Noh Kyu-duk et l’émissaire spéciale du département d’Etat américain pour la Corée du Nord Sung Kim se sont entretenus, hier, par téléphone.Les deux hommes ont discuté notamment des mesures à prendre pour donner suite aux engagements que le président Moon Jae-in et son homologue Joe Biden ont annoncés lors de leur sommet en mai dernier à Washington.Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Noh et Kim ont échangé sur la manière dont Séoul et Washington devraient coopérer afin de faire avancer concrètement le processus de dénucléarisation complète et de paix permanente dans la péninsule coréenne. A cette occasion, ils ont partagé les dernières informations portant sur la Corée du Nord.Cet entretien téléphonique, qui a duré une heure, intervient 17 jours après leur première concertation en présentiel engagée à Séoul le 21 juin dernier.Mardi, Sung Kim s’est entretenu pour la première fois par téléphone avec son homologue chinois Liu Xiaoming pour discuter de la situation dans la péninsule.