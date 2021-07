La Corée du Sud dévoile sa stratégie « k-batterie »

Photo : YONHAP News

La production de batteries présente un enjeu majeur notamment pour la voiture du futur et la fabrication de produits électroniques de pointe. Les entreprises sud-coréennes du secteur concerné ont décidé d’investir, d’ici 2030, au total 40 600 milliards de wons, soit 29,9 milliards d’euros, dans l’industrie des piles secondaires, afin de devancer de loin leurs concurrents.Le gouvernement a promis d’apporter son soutien aux investissements privés afin que la Corée du Sud puisse s’imposer comme le leader mondial des batteries. Pour cela, il a prévu de promouvoir des projets de recherche et de développement de grande envergure en accordant des avantages fiscaux, sans oublier des coups de pouce financiers.Ces mesures ont été annoncées jeudi lors du « Rassemblement visant à rendre compte de la stratégie k-batterie », organisé sur le site de l’usine 2 de LG Energy Solution située à Ochang, dans la province de Chungcheong du Nord, en présence du président de la République.L’exécutif a décidé de désigner les technologies clés des batteries comme des technologies stratégiques nationales et d’octroyer d’importants crédits d’impôts à hauteur de 50 % au maximum pour la R&D et de 20 % pour les investissements dans les équipements. Il a prévu de former plus de 1 100 professionnels par an dans ce secteur, de tripler les effectifs concernés de niveau master ou doctorat et de créer un nouveau cursus spécialisé dans des universités nationales.Le gouvernement devrait aider activement les entreprises à exploiter les ressources minières à l’étranger, telles que le cobalt et les terres rares qui sont essentielles pour l’industrie des batteries. Il constituera un fonds d’innovation pour la R&D de l’ordre de 80 milliards de wons, soit 58,9 millions d’euros, afin de soutenir les PME.Avec la stratégie k-batterie, le pays du Matin clair espère réaliser d’ici dix ans un chiffre d’affaires annuel de 166 000 milliards de wons, soit 122 millions d’euros, pour les batteries « made in Korea ».