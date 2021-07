COVID-19 : le nombre de nouveaux cas bat son record en un jour avec 1 316 patients

Photo : YONHAP News

Sur fond de recrudescence sans précédent du COVID-19, le nombre de patients supplémentaires a dépassé la barre des 1 300, pour la première fois depuis l’apparition de l’épidémie dans le pays, en s’élevant à 1 316 : 1 236 infections domestiques et 80 importées.Cependant, le nombre de malades dans un état critique a reculé de cinq ces dernières 24 heures, pour s’établir à 148. Et deux décès additionnels sont à déplorer, ce qui porte le nombre total des victimes à 2 036. Ainsi, le taux de létalité est de 1,23 % en Corée du Sud.Côté vaccination, la part des primo-vaccinés par rapport à la population s’élève à 30,2 %, et celle de ceux qui ont reçu toutes les doses nécessaires à 11 %.Sur fond d’explosion des contaminations, le ministère de l’Education projette d’appliquer les cours à distance dans tous les établissements scolaires dès le 14 juillet à Séoul et dans sa couronne, suite au déclenchement lundi prochain de l’alerte maximale dans la région. Cependant, des cours en tête-à-tête ou à trois seront octroyés dans les écoles spécialisées, comme celles pour handicapés. Et la garde d’enfant d’urgence est également permise dans les écoles maternelles et primaires.Les grandes entreprises du pays ont également décidé d’élargir la part de télétravail et de dissuader leurs employés d’avoir des rencontres privées ou des repas collectifs. Par exemple, tous les salariés de la maison-mère du groupe SK travailleront à domicile dès la semaine prochaine. Idem pour 50 % des personnels des filiales du groupe LG et 60 % de ceux du groupe Lotte.De son côté, Samsung Electronics a interdit tout rassemblement privé, toute réunion en présentiel et toute visite de personnes externes sur ses lieux de travail. Enfin, le groupe Hanhwa limite à plus de deux tiers le nombre d’employés présents au bureau.