COVID-19 : les matchs de football et de base-ball dans la région de Séoul se dérouleront sans spectateurs

Photo : YONHAP News

Suite au déclenchement de l’alerte maximale dans la région métropolitaine, le Comité de base-ball de Corée (KBO) et la fédération de football professionnel de Corée (K League) ont décidé d’organiser sans spectateurs les matchs prévus dans cette zone entre le 12 et le 25 juillet.L’Association de football de Corée (KFA) projette, elle aussi, de tenir à huis clos les rencontres entre l’équipe nationale et celles de l’Argentine et de la France, respectivement prévues les 13 et 16 juillet à Yongin, une ville située dans la province de Gyeonggi, et à Séoul.De son côté, le gouvernement japonais a pris, hier soir, une décision semblable en ce qui concerne les compétitions des Jeux Olympiques qui se dérouleront à Tokyo et dans trois provinces environnantes. Et comme la plupart des lieux de la compétition sont concentrés dans cette région métropolitaine, les JO d'été auront lieu, de facto, sans spectateurs. Ce qui représente un manque à gagner de près de 1 000 milliards de wons, soit environ 735 millions d’euros, pour le Japon.Quant aux Jeux Paralympiques, dont l’inauguration est prévue le 24 août, Tokyo décidera de la marche à suivre après la clôture des JO.