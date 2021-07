Photo : YONHAP News

Les investisseurs sud-coréens risquent de passer un mauvais week-end. Pour la troisième journée de suite, le Kospi a enregistré une baisse significative, avec -1,07 % ce vendredi. L'indice représentatif de la Bourse de Séoul clôture ainsi à 3 217,95 points. Quant au Kosdaq, l'indice des valeurs technologiques, il cède 0,54 % à 1 028,93 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 359,21 wons (+7,88 wons) et le dollar américain 1 149,1 wons (+4,1 wons).