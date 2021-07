Photo : YONHAP News

Le temps restera instable pendant tout le week-end, avec des risques d'averses sur l'ensemble du territoire. Il est donc recommandé d'avoir toujours un parapluie sur soi.Pluie ou non, l'air sera humide avec des températures dépassant les 30°C par endroits. Météo-Corée prévoit jusqu'à 31°C demain à Daegu et Jeonju, et 32°C à Ulsan. L'île de Jeju connaîtra la maximale la plus basse avec 27°C.