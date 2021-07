Le Festival du film fantastique de Bucheon maintient les projections en présentiel

Photo : YONHAP News

La 25e édition du Festival international du film fantastique de Bucheon (Bifan) a débuté hier sur fond de recrudescence épidémique. Malgré le relèvement du niveau de distanciation sociale dans la région de Séoul, les organisateurs ont décidé de maintenir les projections de films en présentiel, comme prévu initialement.Néanmoins, comme les heures d’ouverture des établissements à haute fréquentation seront limitées à 22h, les organisateurs envisagent de modifier le calendrier des séances nocturnes. En contrepartie, ils se sont engagés à renforcer les mesures préventives dans les salles de projection. Ainsi, les spectateurs peuvent recevoir un autotest avant leur entrée s’ils le souhaitent, et ils devront se soumettre à la prise de température, la désinfection des mains et la « douche d’air ». Enfin, seuls 50 % des sièges sont disponibles.Les autres programmes en présentiel, tels que les rencontres avec les réalisateurs, se tiendront en ligne ou seront annulés.Cet événement cinématographique, l’un des plus importants du pays, se déroule jusqu’au 18 juillet. Au total, 257 œuvres provenant de 47 pays seront présentées.