COVID-19 : les mesures les plus strictes appliquées à Séoul et dans ses environs

Photo : YONHAP News

En 24 heures, le nombre de patients supplémentaires du COVID-19 en Corée du Sud s'est élevé à 1 100, dont 37 cas importés. Ce chiffre a dépassé la barre des 1 000 pour le sixième jour consécutif. C’est la première fois depuis le début de la pandémie que le nombre de nouveaux cas reste au-dessus des 1 000 pendant six jours d’affilée.Parmi eux, 402 cas positifs ont été recensés à Séoul, 322 dans la province de Gyeonggi et 51 à Incheon.Face à la recrudescence de l'épidémie, le niveau 4 de distanciation sociale, soit le plus haut selon le nouveau barème, entre en vigueur aujourd'hui pour deux semaines. Ces restrictions ne sont concernées qu’à Séoul et dans la province de Gyeonggi qui entoure la capitale, et dans la ville d'Incheon.Le niveau 4 déclenché en réponse à une grande vague de contaminations autorise les rassemblements privés de quatre personnes au maximum jusqu’à 18h, et de seulement deux personnes après 18h. Aucune dérogation n'est possible même pour les membres de famille en lignée directe ou pour les fêtes de 1er anniversaire des enfants.Seule exception : les membres qui cohabitent ou les personnes qui accompagnent des enfants handicapés ou des personnes âgées n'entrent pas dans le calcul. Et les restrictions ne s'appliquent pas aux réunions auprès du lit de mort d’un membre de la famille.Tous les événements et les manifestations collectives sont prohibées, alors que les mariages et funérailles ne sont ouverts qu’aux seuls membres de la famille avec un plafond de 49 personnes.Les commerces de la vie nocturne, dont les bars et les boîtes de nuit, resteront fermés, alors que les restaurants et les cafés peuvent rester ouverts jusqu’à 22h. Les matchs sportifs ainsi que les courses de chevaux ou de bicyclettes se déroulent sans public. La jauge pour les hôtels est de deux tiers de leur capacité, et toute soirée y est interdite.A l’école, tous les cours sont donnés en distanciel à partir de mercredi. Quant aux lieux de culte, les offices sont organisés à distance et tout autre rassemblement auxiliaire est interdit.Sur les lieux de travail, hors unités manufacturières, les horaires de présence ou de déjeuner sont redéfinis pour rendre les bureaux moins peuplés. Un taux de télétravail de 30 % est recommandé.Lors d'une réunion spéciale d'inspection des mesures sanitaires qu'il présidait aujourd'hui, le président de la République a exprimé ses regrets à la population pour solliciter à nouveau leur patience et leur coopération. Selon Moon Jae-in, ces restrictions sont les plus fortes qui soient pour lutter contre la flambée des cas de COVID-19 sans mettre en place de confinement.