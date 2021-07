Libération d’un couple de missionnaires sud-coréens kidnappé à Haïti

Photo : YONHAP News

Un couple de missionnaires sud-coréens enlevé dans une banlieue de Port-au-Prince, la capitale d’Haïti, a été libéré samedi après 17 jours de captivité. Il s’est envolé le lendemain vers Séoul.Tout de suite après avoir appris l’enlèvement le 24 juin dernier, le gouvernement sud-coréen a mis en place une cellule de protection de ses ressortissants. Et son premier vice-ministre des Affaires étrangères Choi Jong-kun s'est entretenu par téléphone sans tarder avec le Premier ministre par intérim d'Haïti, Claude Joseph, pour demander son soutien à la libération du couple.L’ambassadeur en République dominicaine, Lee In-ho, en charge des affaires liées à Haïti a quant à lui rencontré des responsables de la police haïtienne et d’autres autorités.Séoul était en étroite collaboration avec le gouvernement d’Haïti avec comme priorité la sécurité de ses ressortissants et comme principe de ne pas négocier directement avec les ravisseurs.La Corée du Sud a activé en février 2019 une alerte de voyage de niveau trois dans le pays des Caraïbes avec la recommandation de quitter le pays. Alors que l’ordre public risque d’être compromis suite à l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, elle incite sa population sur place à se réfugier dans des pays plus sûrs.