COVID-19 : la campagne de vaccination se poursuit

Photo : YONHAP News

La réservation pour la vaccination anti-COVID est lancée aujourd'hui et jusqu’à samedi pour environ 3 524 000 sud-Coréens de 55 à 59 ans. La population de cette tranche d'âge doit recevoir le sérum de Moderna à partir du 26 juillet.En raison de l'afflux des demandes, les réservations pour la période du 26 au 31 juillet ont pourtant été temporairement suspendues.Quelque 100 000 personnes parmi les 60-74 ans qui n'ont toujours pas pu se faire vacciner pour diverses raisons peuvent, elles aussi, réserver leur 1ère dose cette semaine.Quant aux 50-54 ans, la réservation ouvrira le 19 juillet pour une première inoculation le 9 août.Dès aujourd'hui, les enrôlés et les recrutés qui incorporeront l'armée en septembre prochain se verront administrer le sérum de Pfizer. Il en sera de même dès demain pour le personnel qui travaille dans les crèches, les écoles maternelles et les classes des deux premières années d’école primaire, et ce grâce au programme d'échange de vaccins signé avec Israël.Selon Son Young-rae du centre de gestion d'urgence, si le pays du Matin clair parvient à atténuer la propagation de la pandémie durant les quinze prochains jours, la situation pourra être maîtrisée grâce à la nouvelle étape de vaccination d'envergure qui débutera dans deux semaines.Concernant l'approvisionnement en sérums, le gouvernement s'est voulu rassurant, 10 millions de doses étant livrées dans le courant du mois, et 70 millions supplémentaires en août et en septembre. Il maintient ainsi son objectif de 21 millions de primo-vaccinés au 3e trimestre.