Voyage de Moon au Japon : Séoul déplore la divulgation des négociations par Tokyo

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a exprimé son profond regret quant à la divulgation unilatérale par le Japon du contenu des négociations concernant un éventuel sommet à l’occasion de la participation du président Moon Jae-in à l’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo.Les deux pays mènent une concertation pour faire de cet événement sportif mondial l’occasion de résoudre leurs contentieux. Mais récemment, ce processus a été mis au jour dans les médias avec le seul point de vue de Tokyo.Les autorités sud-coréennes ont exhorté l’Archipel à la prudence en indiquant que cette situation risquait d’entraver la poursuite de leur discussion.Pour rappel, la Cheongwadae pose comme condition préalable au déplacement de Moon dans la capitale nippone la tenue d’un tête-à-tête avec le Premier ministre Yoshihide Suga avec la garantie de résultats tangibles. Elle envisage de mettre à l'ordre du jour des problèmes historiques comme les « femmes de réconfort » et les victimes du travail forcé pendant l'occupation japonaise. S’y ajoutent des enjeux actuels tels que les restrictions commerciales du Japon et le rejet dans l’océan de l'eau contaminée de sa centrale nucléaire de Fukushima.Pourtant, Tokyo n’a donné aucune réponse à cette proposition et semble vouloir simplement une entrevue purement formelle.