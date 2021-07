Présidentielle 2022 : coup d'envoi de l’inscription préliminaire

Photo : YONHAP News

L’inscription préliminaire des candidats à la 20e élection présidentielle débute aujourd’hui, 240 jours avant le jour J qui tombe le 9 mars 2022. Elle est ouverte jusqu’au 12 février prochain.D’après la Commission électorale nationale (NEC) , les candidats enregistrés ont le droit d'entamer officiellement leur campagne en créant un bureau et embauchant jusqu’à dix personnes rémunérées. Il leur est aussi possible de mener des activités de promotion par téléphone, SMS et e-mail, de distribuer des cartes de visite et de publier un programme électoral.Les prétendants à la fonction suprême peuvent également lancer une collecte de fonds pour un maximum de 2,57 milliards de wons, soit 1,89 million d’euros, une somme qui représente 5 % du plafond des dépenses.Tout citoyen souhaitant se présenter à la présidentielle doivent verser un dépôt de 60 millions de wons, ou 44 000 euros, et remettre à la NEC les documents prouvant son éligibilité, son casier judiciaire et ses diplômes. Les agents de la fonction publique doivent démissionner avant de déclarer leur candidature.L’inscription officielle aura lieu les 13 et 14 février prochains.