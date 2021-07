Exportations : hausse de 14,1 % sur les 10 premiers jours de juillet

Photo : YONHAP News

Les exportations ont enregistré 15,08 milliards de dollars sur les dix premiers jours de juillet, soit 14,1 % de plus en un an.Si l'on tient compte du nombre de jours ouvrables, qui est de huit pendant cette période, les exportations journalières ont augmenté de 21,1 % en moyenne.Les expéditions hors des frontières de semi-conducteurs, de produits pétrochimiques et de pièces automobiles ont progressé de 15,6 %, 54,2 % et 31,1 %, respectivement. En revanche, les périphériques informatiques ont, eux, chuté de 31,5 %.La Chine, les Etats-Unis, l'Union européenne, le Vietnam, le Japon et le Moyen-Orient ont acheté davantage de produits « made in Korea » en glissement annuel, avec une hausse allant de 1,6 % à 32,2 %.Du côté des importations, elles se sont élevées à 19 milliards de dollars entre le 1er et le 10 juillet, soit 24,6 % de plus qu’un an plus tôt.Le pétrole brut (85,7%), le gaz (80,6 %) et les automobiles (165,7 %) ont vu leurs ventes augmenter dans le pays du Matin clair, contrairement aux appareils de communication mobile (-23,9 %).Les achats en provenance de l'UE, des Etats-Unis et de l'Australie ont gagné 49,6 %, 48,8 % et 86,7 % respectivement.