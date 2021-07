Présidentielle 2022 : le Minjoo réduit à six la liste de ses candidats

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, le parti au pouvoir, a confirmé la liste de ses six candidats qui disputeront la primaire pour la présidentielle de 2022. On y retrouve l'ancienne ministre de la Justice Choo Mi-ae, le gouverneur de la province de Gyeonggi Lee Jae-myung, les anciens Premiers ministres Chung Sye-kyun et Lee Nak-yon, ainsi que les députés Park Yong-jin et Kim Doo-kwan.Ils ont été sélectionnés en se basant sur un sondage d’opinion mené de vendredi à dimanche. Les avis des membres de la formation et des citoyens ont été reflétés à parts égales. La formation présidentielle n’a pourtant pas dévoilé le classement ni la proportion des voix que chacun a recueillies.Le Minjoo prévoit d'entamer une tournée dans le pays le 7 août prochain pour élire son candidat final début septembre, mais des voix s’élèvent pour le report du programme en raison de la propagation du COVID-19. Cette opinion est partagée par cinq candidats sur six.Dans le camp de l'opposition, l'ancien procureur général Yoon Seok-youl et l’ancien député Yoo Seong-min se sont inscrits à la liste préliminaire des candidats de la Commission électorale nationale (NEC).Le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première formation conservatrice, a également lancé le programme de sa primaire auquel participeront plus de dix personnalités politiques.