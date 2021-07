Monocle : Séoul, 11e ville la plus agréable à vivre au monde

Photo : YONHAP News

Séoul s'est hissé au 11e rang dans le classement 2021 des « villes les plus agréables à vivre » du magazine Monocle. C'est la première fois que la capitale sud-coréenne figure dans ce palmarès que le mensuel britannique dévoile chaque été depuis 2009.Selon Monocle, les agglomérations classées cette année ont su conserver leur qualité de vie malgré la pandémie de COVID-19 et sont désormais les mieux préparées pour aller de l'avant.D'après la revue, Séoul offre une grande facilité d'accès malgré sa superficie, des expériences de divertissement variées et des transports en commun de qualité et bon marché, entre autres. Aidée par des mesures de distanciation sociale et un système de traçage, la ville a d'ailleurs bien répondu à la crise sanitaire, avec une participation active de ses habitants.Copenhague domine le classement, devant Zürich, Helsinki et Stockholm. Parmi les mégalopoles de plus de 10 millions d'habitants, seuls Séoul, Tokyo, et Los Angeles arrivent dans le top 20.Suite à l'annonce de ce classement, la municipalité de Séoul a annoncé poursuivre la promotion de la ville à l'échelle mondiale pour faire reconnaître sa qualité de vie et sa compétitivité.