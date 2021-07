COVID-19 : l'armée renforce les mesures de distanciation sociale

Photo : YONHAP News

Face à la forte progression des nouvelles contaminations au COVID-19, l’armée a elle aussi relevé aujourd'hui le niveau de distanciation sociale à 4, le plus haut du cadre militaire. Elle s’aligne ainsi sur le niveau désormais en vigueur à Séoul et dans sa couronne.Conformément à la nouvelle consigne, les congés des militaires et les visites de leurs proches sont suspendues pendant deux semaines, même pour les personnes vaccinées. Quant aux permissions, elles seront accordées mais avec un plafond de 10 % du corps de chaque troupe.Pour les camps militaires stationnés hors région métropolitaine, les commandants de niveau général disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour autoriser ou non les sorties tant qu'aucun cas positif n’a été recensé au sein de leur unité sur les sept derniers jours. Ils peuvent également accorder des permissions à condition de ne pas dépasser 15 % de l'effectif de leur unité, et uniquement aux soldats originaires de province.Toute sortie ou déplacement des officiers est suspendue, et leurs rassemblements privés doivent être annulés.Les activités religieuses au sein de l'armée sont elles aussi restreintes. Les offices ou les messes devront être célébrés en ligne. Et les échanges sont prohibés entre les cadres habitant hors d'un camp militaire et les établissements religieux.Les manifestations officielles ou les réunions de travail sont elles aussi interdites en principe.Côté vaccination, les enrôlés, les recrutés et les élèves sous-officiers qui incorporeront l'armée entre juillet et septembre pourront se faire administrer le sérum de Pfizer. L'enrôlement pourra même être reporté pour ceux qui souhaitent recevoir les deux injections du vaccin avant le début de leur service militaire.