La cote de popularité de Moon Jae-in dépasse de nouveau les 40 %

La cote de popularité du président de la République a gagné 3,1 points en une semaine pour atteindre 41,1 %. C’est ce que montre l’enquête du cabinet Realmeter menée pour la chaîne d'informations YTN auprès de 2 519 personnes entre le 5 et le 9 juillet.Moon Jae-in récolte ainsi plus de 40 % d’opinions positives, et ce pour la première fois depuis la première semaine de mars, peu après l’éclatement du scandale de spéculation foncière par des employés de la Compagnie nationale des terrains et des logements (LH). Ceux qui portent un jugement négatif sur son bilan s’établissent à 54,9 %, en baisse de 3,2 points.Le Minjoo, le parti au pouvoir, a également profité d'un soutien populaire élargi de 3,3 points avec 32,9 %. En revanche, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force de l’opposition conservatrice, a perdu 0,6 point à 37,1 %.Selon Realmeter, les sympathisants du Minjoo semblent se rassembler suite au coup d’envoi de la primaire à la présidentielle 2022 et aux soupçons de corruption sur le candidat du camp d’opposition Yoon Seok-youl.Le niveau de confiance de cette enquête est de 95 % et une marge d’erreur de plus ou moins 2 points.