Les jurys populaires perdent du terrain sur fond de COVID-19

Photo : YONHAP News

Les procès faisant intervenir un jury populaire ont été moins nombreux dans le sillage du COVID-19. Introduits en 2008, ils permettent aux citoyens de participer aux affaires pénales et de rendre une sentence sur laquelle les juges s’appuient pour prononcer leur verdict. Ce dispositif a été mis en œuvre plus de 170 fois chaque année entre 2011 et 2019, mais le chiffre a chuté de moitié l’an dernier.Parmi les quelque 860 accusés qui ont réclamé un procès de ce type, seuls 12,4 % ont pu réellement en bénéficier pour des raisons de prévention sanitaire, car cinq à neuf jurés doivent assister à l’audience au tribunal.Qui plus est, le nombre de demandes poursuit sa baisse depuis 2016, sauf en 2020. Car cette procédure ne dure qu’au maximum deux jours, contrairement aux procès pénaux qui se déroulent sur plusieurs sessions, ce qui laisse moins de temps aux inculpés pour faire leur plaidoyer.Une autre raison : contre toute attente, les jurys populaires et les magistrats professionnels produisent un verdict similaire dans plus de 90 % des cas. Et la proportion d’accusés qui font appel était plus élevée dans le premier cas.L'Administration judiciaire nationale, qui a fait le bilan de ce système, prévoit de trouver un meilleur engagement de redonner un souffle à ce dernier.