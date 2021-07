Photo : YONHAP News

Après une semaine morose, le Kospi et le Kosdaq démarrent ce lundi sur les chapeaux de roue. Fort tout au long de la séance, l’indice de référence de la Bourse de Séoul progresse de 0,89 % et termine à 3 246,47 points. Quant à l’indice des valeurs technologiques, il gagne 0,55 % et finit à 1 034,64 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne, mais se renforce face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 360,74 wons (+1,53 won) et le dollar américain 1 147,0 wons (-2,1 wons).