Exposition : « L'envol de la BD coréenne : manhwa et webtoon » s’ouvre à Bruxelles

Photo : KBS News

Une exposition consacrée aux 112 ans d’histoire du manwha, la BD coréenne, a ouvert ses portes vendredi dernier au Centre belge de la bande dessinée à Bruxelles. Celui-ci l’a organisée en collaboration avec l’Agence coréenne des contenus du manhwa (Komacon), à l’occasion du 120e anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et la Belgique.Cet événement intitulé « L'envol de la BD coréenne : manhwa et webtoon » est réparti en cinq volets pour proposer quelque 90 œuvres d’une cinquantaine d’auteurs.Le premier, qui couvre la période de 1909 à 1945, présente les premières BD coréennes, à commencer par « Illustration » de Lee Do-young, publié dans le premier numéro du quotidien Daehanminbo.La deuxième partie, de 1946 à 1979, braque les projecteurs sur la croissance du secteur axée sur les œuvres de science-fiction, d’aventure et de « myeongnang manhwa », un genre humoristique caractérisé par un style de dessin simplifié. La suivante (1980 à 1999) se focalise sur la « renaissance » du manhwa, marquée par la diversification des styles et des genres.Le quatrième volet (2000 à 2021) permet de découvrir le développement du webtoon, la BD coréenne en ligne, tandis que le dernier présente aux lecteurs européens des œuvres sur papier.La manifestation se poursuivra jusqu’au 9 janvier 2022. En septembre, des événements croisés sont prévus, tels que des séances de dédicace et des talk-shows avec les cartoonistes.