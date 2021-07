Le smic horaire porté à 9 160 wons pour 2022

Photo : YONHAP News

Le salaire minimum à appliquer l’an prochain est finalement fixé à 9 160 wons (6,73 euros) de l’heure, en hausse de 5 % sur un an. Le montant mensuel atteindra 1 914 440 wons, à savoir 1 407 euros. C’est le résultat du vote organisé aujourd’hui par la commission du salaire minimum.Pour rappel, le smic horaire qui a été revalorisé de 16 % en 2018 s’est limité à une augmentation de 1,5 % en 2021, soit la moins importante de l’histoire. Même s’il va progresser de 5 % en 2022, une hausse à deux chiffres a été évitée, compte tenu des difficultés qui pèsent sur les petits commerçants dans le sillage du COVID-19.Les négociations en vue de fixer le salaire minimum ont été tumultueuses. En effet, les syndicats et le patronat n’ont pas trouvé de terrain d’entente malgré l’intervention de la commission compétente. Celle-ci a proposé une revalorisation comprise entre 9 030 wons et 9 300 wons, à savoir entre 6,64 et 6,84 euros.Dans ce contexte, le montant de 9 160 wons a été entériné à la dernière minute avec une majorité de votes favorables (13 pour, 0 contre et 10 abstentions).La partie syndicale comme la direction se sont révoltés face à cette décision : la première juge cette hausse insuffisante face au creusement des inégalités de revenus, alors que la seconde regrette que la situation des petits commerçants frappés de plein fouet par le coronavirus n'ait pas été suffisamment prise en compte.Le nouveau salaire minimum horaire sera publiée d’ici le 5 août avant d’entrer en vigueur le 1er janvier 2022.