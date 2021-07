Le premier préfet sud-coréen du Vatican, Lazzaro You Heung-sik, reçu à la Maison bleue

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu hier après-midi à la Cheongwadae l'archevêque Lazzaro You Heung-sik, le premier sud-Coréen à être nommé au poste de secrétaire du Saint-Siège, et dont le départ pour Rome est prévu pour fin juillet.D’après la porte-parole du bureau présidentiel, Park Kyung-mi, Moon Jae-in a chargé à son invité de transmettre ses remerciements au Pape François, qui prie pour la péninsule coréenne. Il a d’emblée souhaité un rétablissement prompt du souverain pontife après son opération du côlon.En promettant de bien le faire, l'archevêque You a de nouveau qualifié sa récente nomination d’honneur personnel, voire d’honneur pour toute la communauté catholique sud-coréenne.De l’avis des observateurs, You pourra jouer un rôle de passerelle pour une visite de François en Corée du Nord, bien que ce sujet n’ait pas été évoqué lors de leur entrevue à la Maison bleue. Rappelons que le nouveau préfet de la Congrégation pour le clergé du Saint-Siège a déclaré le mois dernier qu'il s'efforcerait d'organiser un déplacement du Pape au nord du 38e parallèle si le rôle lui en était confié.