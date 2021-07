Washington maintient sa position sur les droits de l’Homme en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Alors que la Corée du Nord a visé les Etats-Unis en affirmant, dimanche sur le site web de son ministère des Affaires étrangères, que l’aide humanitaire ne devrait pas servir à des « fins politiques impures », Washington s’est dit toujours préoccupé par la situation des droits humains dans le pays communiste.Le porte-parole du département d’Etat en a fait part, hier, dans une réponse écrite à l’agence de presse sud-coréenne Yonhap. Il a ensuite fustigé Pyongyang de continuer d’exploiter sa propre population et de détourner des ressources pour le développement de ses programmes nucléaire et balistique illégaux.L’officiel américain a par ailleurs laissé entendre que le régime de Kim Jong-un avait fait barrage à l’acheminement des aides humanitaires en fermant ses frontières et en rejetant les offres d’assistance de la communauté internationale. Et d’ajouter que Pyongyang a infligé des restrictions sur le personnel chargé de mettre en œuvre les projets humanitaires déjà entamés sur place.Pour rappel, Washington avait exprimé, le 14 juin dernier, son soutien aux efforts internationaux pour accorder une assistance humanitaire au royaume ermite, même s’il n’envisageait pas de lui fournir de vaccins anti-COVID.