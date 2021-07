« Butter » de BTS domine le Billboard Hot 100 pour la 7e semaine de suite

Photo : YONHAP News

« Butter » de BTS s’est maintenu en tête du Billboard Hot 100 pour la 7e semaine consécutive. C’est un véritable exploit pour le groupe de k-pop sud-coréen.Dévoilé le 21 mai, son deuxième single en anglais du septuor est désormais devenu celui de ses titres qui occupe le plus longtemps le trône du célèbre classement américain. En apprenant cette nouvelle, les Bangtan Boys ont adressé leurs sincères remerciements à leurs fans, appelés « Army ».Dans l’histoire du Billboard Hot 100, « Butter » est le 8e tube à réaliser cette performance parmi les 54 morceaux ayant débuté à la 1ère place dès leur publication. Pour rappel, il s'agit du classement hebdomadaire des 100 chansons les plus populaires aux Etats-Unis, établi sur la base des ventes de singles, des diffusions en radio et des écoutes en streaming.« Butter » se serait écoulé à 108 800 exemplaires entre les 2 et 8 juillet, à savoir sept semaines après sa sortie. Bien que ce chiffre soit en baisse de 29 % sur sept jours, il dépasse largement ceux des autres titres situés dans le haut du palmarès. Quant au nombre de streamings, il a reculé de 1 % pour atteindre 1 800 000 écoutes, soit le 26e rang, contre le 31e rang lors du dernier classement.Les regards se tournent désormais vers le résultat de la semaine prochaine, dans un contexte où le septuor a sorti le 9 juillet dernier son nouveau single intitulé « Permission to dance ». Si ce troisième single en anglais fait son apparition au top du prochain Hot 100, emboîtant le pas à « Butter », BTS continuerait d’écrire une nouvelle histoire de la k-pop.