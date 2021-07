Les médias nord-coréens mettent en garde contre les prochains exercices militaires Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

Alors que des manœuvres militaires conjointes sud-coréano-américaine régulières sont prévues le mois prochain, des médias nord-coréens de propagande ont publié des messages d’avertissement.Tout d’abord, le site Uriminzokkiri a fustigé, dans un article publié aujourd’hui, les « maniaques de la guerre » de l’armée sud-coréenne, qualifiés de « responsables de la situation instable actuelle dans la péninsule » pour avoir mené, à plusieurs reprises depuis le début de cette année, des exercices militaires avec les Etats-Unis. Il a également pointé du doigt le projet du Sud de déployer d’ici 2023 un bataillon doté d’un drone de surveillance à haute altitude (HUAS), le RQ-4 Global Hawk, et l’entrée sur son sol d’équipements destinés à renforcer le bouclier anti-missile américain THAAD déjà installé dans le sud du pays. Et de conclure que de tels « entraînements de guerre » et « tentatives d’accroître les capacités militaires » ne peuvent coexister avec la paix.Un autre site, « Echo de la réunification », a dénoncé à son tour les autorités militaires sud-coréennes et l’Administration du programme d’acquisition de défense (Dapa) d’avoir récemment décidé de verser « d’immenses impôts de sang extrait du peuple en proie au COVID-19 » pour le développement et l’acquisition d'actifs militaires, à savoir le projet de développement du système d’interception d’artilleries à longue portée, le projet de drone de surveillance capable d’effectuer un décollage et un atterrissage vertical, et celui visant à améliorer les capacité du chasseur furtif F-35A.