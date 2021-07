Une équipe sud-coréenne met au point des matériaux d’électrodes capables de booster la densité énergétique des batteries

Photo : YONHAP News

L'Institut de recherche en électronique et télécommunications de Corée (ETRI) a annoncé, aujourd’hui, avoir développé des matériaux d’électrodes destinées à fabriquer des batteries secondaires à semi-conducteur à la fois plus sures et performantes. Cette recherche a été menée conjointement avec l'Institut des sciences et technologies de Daegu Gyeongbuk (DGIST).Selon les explications de l’équipe chargée du projet, cette découverte permettra d’accroître de plus de 30% la densité énergétique des batteries existantes. En effet, ces nouvelles batteries sont considérées comme de nouvelle génération étant donné qu’elles utilisent des électrolytes solides en lieu et place des électrolytes liquides susceptibles de provoquer un incendie ou une explosion.Le résultat de cette recherche a été publié sur la version en ligne du mois de juin du magazine scientifique international « Energy Storage Materials ».