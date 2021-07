COVID-19 : le nombre de nouvelles infections reste supérieur à 1 000 depuis une semaine

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud recense ce mardi 1 150 nouveaux cas positifs au COVID-19, dont 1 097 locaux et 53 importés. Ainsi, le nombre de nouvelles infections reste supérieur à 1 000 depuis une semaine. Plus de 70 % des cas confirmés en 24 heures sont concentrés dans la région métropolitaine : 414 à Séoul, 313 dans la province de Gyeonggi, qui l'entoure, et 67 à Incheon.Les autorités sanitaires jugent la situation actuelle très préoccupante, précisant que le taux de détection du variant Delta représente 63 % chez les nouveaux patients, et que le taux de reproduction est passé de 1,20 à 1,24 en une semaine. Elles se montrent particulièrement vigilantes afin de prévenir la propagation au reste du pays, où sont recensés près de 300 nouveaux cas par jour, notant que les mesures de distanciation sociale y sont moins strictes.Côté vaccination, le nombre de primo-vaccinés s'est élevé à 15 618 000, soit 30,4 % de la population. Ceux ayant reçu toutes les doses sont estimés à 5,94 millions, ou 11,6 % de la population.Dès aujourd'hui, le personnel des crèches et des écoles maternelles, ainsi que les enseignants chargés des deux premières années d’enseignement primaire, commencent à se faire vacciner. Dans ce cadre, le gouvernement a livré respectivement 200 000 doses dans la capitale et 140 000 doses dans la province de Gyeonggi.Concernant les vaccinations des collectivités locales qui devaient se dérouler au plus tôt à partir de fin juillet, elles débuteront environ deux semaines plus tôt grâce aux 700 000 doses de sérums obtenus par le programme d'échange de vaccins Pfizer signé avec Israël.Par conséquent, à Séoul et à Gyeonggi, la campagne de vaccination destinée aux professionnels qui multiplient les contacts humains comme ceux qui travaillent dans les instituts privés, les livreurs, les transporteurs ou les agents de nettoyage, pourra débuter entre les 13 et 17 juillet.