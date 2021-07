COVID-19 : la direction du PPP nie avoir donné son consentement à l’aide d’urgence pour tous les citoyens

Photo : YONHAP News

Moins de 24 heures après que les dirigeants des partis au pouvoir et de l’opposition sont convenus, hier soir, de fournir une aide d’urgence à tous les citoyens, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force de l’opposition, a nié avoir donné un tel accord au Minjoo, la formation présidentielle. Selon la direction du parti, ce consentement était conditionné à un budget suffisant après l’augmentation de l’aide pour les petits commerçants en difficulté à cause du COVID-19.Ce revirement est intervenu après que l’annonce de cette décision a suscité une vive indignation au sein du camp conservateur, certains qualifiant cette initiative de populiste. Ainsi, le patron du PPP, Lee Jun-seok, et la direction de son groupe parlementaire se sont réunis d’urgence pendant la nuit avant d’afficher cette position.En face, plusieurs ténors du Minjoo, dont son chef Song Young-gil, ou des candidats à la primaire de la présidentielle 2022, dont Lee Jae-myung ou Choo Mi-ae, ont dénoncé ce volte-face du jeune leader du PPP en l’appelant à tenir sa promesse.